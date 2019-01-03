化作春泥更護花！人死後可「製成堆肥」 美華盛頓州推動

2019-01-03 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕當一個人在美國死亡後，會有2種合法的殯葬方式，包括火葬及土葬，不過，未來在華盛頓州將會出現第3種方式，那就是「成為混合肥料」。

據《KGW》報導，華盛頓州民主黨議員佩德森（Jamie Pedersen）目前正在推動一項法案，被命名為「重組法案」（recomposition bill），盼透過立法擴大人類遺體處理方式的選擇。他提出將人類遺體放進有鹼性液體的密閉容器中，分解成營養密集的「混合肥料」，而這些肥料可以送給逝者家人用於種樹等使用。

佩德森說：「我收到來自全美各地人的意見，都說對自己死後能成為一棵樹這件事感到非常興奮。」他說，目前傳統土葬費用至少要7000美金（約新台幣21萬元），火葬費用雖然約1000美金左右，但不包括服務或骨灰盒，至於「重組」則只需5500美金（約新台幣16萬元）；另外，除了降低殯葬成本，這類型的方式也對地球更加環保。

不過，華盛頓州的天主教會代表萊格瑞斯（James LeGrys）表示異議，他說，天主教義要求尊重遺體，但這項法案卻和教義產生衝突，但外媒認為教會的說法不會影響提案未來順利通過。

據了解，這項提案如果獲得通過成為華盛頓州正式法律，將於2020年5月1日生效。

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