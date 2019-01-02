中國談民主？ 國台辦旗下新聞網微博全部「習禁評」

2019-01-02 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國發表《告台灣同胞書》今年滿40週年，中國領導人習近平今（2）日上午在北京人民大會堂出席紀念會並發表講話，拋出所謂的「民主協商」，但諷刺的是，中國國務院台灣事務辦公室旗下新聞網站官方微博有關習近平的發文，全都被禁止評論，被網友嘲諷果真是「習禁評」。

中國國台辦旗下新聞網站「中國台灣網」，會在官方微博帳號張貼有關台灣和習近平的相關新聞，但查閱後發現，所有有關習近平的發文，點選下方的「評論」後，都出現「此條微博禁止評論」。

被禁止評論的發文包括今（2）日下午轉貼習近平針對《告台灣同胞書》滿40週年的演講內容網站連接、有關習近平2019年新年賀詞的8則發文等。相較之下，該微博帳號有關台灣的發文，或是中國國台辦主任劉結一的相關內容，都未被設置「禁止評論」。

嘲諷中國時政的臉書粉絲專頁「日人民報」今日晚間也貼出相關截圖，標記「國家主席習禁評發表西元2019年新年賀詞」，網友留言稱，「習禁評主席阿，不EY」、還有簡體字留言「習禁評」、「禁評」等。

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