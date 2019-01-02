分手時收到這件牛仔外套 口袋上的小祕密讓她當場淚崩

2019-01-02 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女大生日前將自己的愛情故事PO上網分享，道出前男友在兩人分手時送的一件牛仔外套，裡面竟然藏了個秘密，而自己卻遲了幾年才發現，當場淚崩，網友看了直呼根本偶像劇劇情！

這名女大生在微博「甜星球日報社」上分享，表示自己在2014年認識了前男友，當時高中的兩人漸生情愫，之後開始偷偷交往。無奈一年多以後，雙方家長發現戀情，強迫兩人分手，女方還被迫轉學離開。雖然之後的日子兩人還是偷偷有在連絡，但男方家長發現以後強行沒收對方的手機，前男友知道以後難再與女方聯絡，於是特地趕來與女方道別，還送上一件牛仔外套，希望女方能夠記得他。

但原PO怕觸景傷情，沒穿幾次就收了起來，之後也真的與前男友再無交集。直到大二這年，在一次聚會上再度與前男友相遇，得知對方也在同一個城市念大學。兩人聊到當年的分手禮物時，原PO表示自己沒穿幾次就收起來了，卻見男方苦笑：「本來藏了個小秘密，看你哪天會發現，哎好笨」。

回到家後，原PO翻出那件牛仔外套，這才發現原來外套胸前左邊上的一個口袋上被前男友笨拙的繡上「我在未來等你」，因為不顯眼一直都沒注意到，而她發現以後當場淚崩，馬上傳了訊息給前男友，對方也哭著回：「承諾依然有效，我一直在等」、「現在就是我們的未來、歡迎光臨未來」。

原PO表示，這句話是出自當時兩人一起看的一部電影《穿越時空的少女》，儘管那年分開時兩人就有過約定大學要再復合，但日子過去，也無法再得知對方心意為何，「原來他的心意早就表達給我了」。網友看了紛紛直呼好感動，「少年歪歪扭扭的針腳不知道藏了多少寵愛和離別的淚水」、「整個被暴擊」、「這根本是小說劇情吧」、「要閃瞎多少單身狗」、「立刻回去再看一遍穿越時空的少女！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/