南韓性教育這樣教… 挨批公然歧視

2019-01-02 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓的性教育教材日前被英國媒體報導，內容涉及性別刻板印象、公然歧視，例如「女生要漂亮、男生要有錢」，甚至表示，若是女性在約會時拒絕性愛，恐怕會惹來性侵。

根據英國《衛報》報導，南韓教育部2015年耗費6億韓圜（約新台幣1782萬元）重新推出性教育教材，然而教材內容充滿歧視，當時一公布便引發熱議。爭議性的內容包括「男性花錢約會，可以從女性身上尋求相對應的補償，非自願的性交可以發生」、「如果女性在地鐵或公車上被性騷擾，可以假裝不小心，踩對方一腳。」

雖然被抗議後，南韓教育部稱已經將該教材從官網移除、也承諾修改內容，然而《衛報》指出，當年的教材內容一字未改，還沿用到現在；對此，學生健康政策部門負責人趙明遠（Cho Myung-yeon，音譯）回應，修改教材的程序十分繁瑣，不可能一夕之間就改變，而且他們很難斷定當年的教材是否真的存在問題。

南韓學生從小學開始，每年都要接受15小時的性教育課程，然而他們在高中時仍被教導「女性只能與特定一名男性發生性關係，而男性可以與不同的、有吸引力的女性上床，而這些女生只有性吸引力。」

不過，越來越多家長將自己的孩子送到私人補習班上「性教育課程」，其中一名授課老師任伊朗（Yim Yi-rang，音譯）表示，其實學生們對性別議題很感興趣，遺憾的是，這些問題不僅不會在學校課堂上討論，有些老師本身就會發表歧視性的言論。

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