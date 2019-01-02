恐怖！她新年前夕無辜被攻擊近毀容 渾身浴血嚇壞室友

2019-01-02 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國女子丹尼爾（Jade Daniels）在去年12月31日凌晨，莫名其妙地被一名瘋狂女子襲擊，導致她面部受損嚴重，眼睛周圍還縫了14針。

綜合外媒報導，31歲的丹尼爾在31日凌晨2點返家，在離家不到5分鐘路程的地方被一對男女攔住，男子和丹尼爾要了芯片，丹尼爾答應了。沒想到女子突然抓狂暴打該名男子，接著也攻擊了丹尼爾。

丹尼爾被襲擊後，用最後一絲力氣爬回家，便當場暈厥。她的室友看到渾身浴血的丹尼爾簡直嚇壞了，床也沾滿了丹尼爾的血。丹尼爾的母親氣憤表示，該名動手的女子簡直「無恥」，而且她可能用高跟鞋當武器，因為丹尼爾眼部的傷非常嚴重。

丹尼爾送醫後，眼部總共縫了14針，下巴也有開放性骨折。丹尼爾也因為這次痛毆事件，身心嚴重受創，沒有胃口而且常覺得頭暈。目前當地警方還在追查兇手、蒐集更多的線索。

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