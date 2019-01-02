中國維權律師浦志強緩刑期滿 自嘲監獄門檻不高要小心

2019-01-02 17:21

〔中央社〕曾是中國知名維權律師的浦志強，3年緩刑在1日期滿，並轉入3年的「安置幫教」。他1日在社群媒體推特和微信發文表示，監獄「門檻不高」，他仍會用犯人標準嚴格要求自己，不可得意忘形。

浦志強在社群媒體上展示了北京豐台區司法局給他的「解除社區矯正宣告書」，顯示他緩刑期滿，依法解除矯正。同時，他也被轉為「安置幫教」對象，繼續3年的幫教。

「安置幫教」是對刑滿釋放或解除社區矯正人員的非強制性教育及管理。

浦志強在發文中表示，感謝師友關切，他將一如既往，提醒自己「監獄有大小，門檻不高界線不清，要用犯人標準，嚴格要求自己，不可得意忘形」。

浦志強2014年5月6日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，3天之前他曾在朋友家中與其他12名學者一同舉行了「六四紀念研討會」，當時與會者多人都陸續被帶走。同年6月13日，浦志強被逮捕。

2015年12月，浦志強因7條微博發文被判「煽動民族仇恨」和「尋釁滋事」兩項罪名成立，判處有期徒刑3年，緩刑3年，自2016年1月2日起生效，他的律師執照在2016年4月被吊銷。

浦志強1965年生，大學時參與天安門前的絕食抗議並親歷六四血腥鎮壓。

他曾代理過一些知名的維權案件，關注言論自由及司法機關對公民權益侵害的問題。2013年南方人物周刊封面以「中堅浦志強」對他做過長篇報導，同年底還被中國新聞周刊評選為「影響中國2013年度法治人物」。

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