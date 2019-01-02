核武遺毒？北韓今天地震竟是2017年核試驗導致...

2019-01-02 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於2017年進行第六度核武測試，引發規模6左右地震，且後續影響持續至今，威力為歷次最強，甚至在當地時間週三引發一起小規模地震，影響之大延續至今。

綜合外媒報導，南韓「大韓民國氣象廳」指出，北韓咸鏡北道週三發生規模2.8地震，深度為12公里，位於北韓唯一一座可知的「豐溪里核試驗場」東邊11公里處。

大韓民國氣象廳學者說明，此次的地震僅偵測到地震波而無聲波，應屬自然地震，但有鑑於沒有主要斷層穿越北韓，且地震與豐溪里核試驗場太過接近，因此地震極有可能是第六次核試驗間接導致。

北韓自2018年後態度轉為溫和，主動表示願以朝鮮半島無核化為目標。北韓在之後關閉豐溪里核試驗場，並邀請外國媒體參觀，但現場並無獨立武器專家參與，誠信受到不少質疑。

北韓領導人金正恩發表2019年新年談話，稱無核化是他「堅定的意志」，敦促華府採取相應行動，強調若美國未能落實對世界的承諾，誤判北韓人民的耐心，一味強迫平壤接受片面要求，持續對北韓施壓與制裁，「我們將被迫探索一條新路，以捍衛我們國家的主權與國家最高利益。」

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