習近平發表對台談話 BBC：中國對台統一決心日趨堅決

2019-01-02 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕今年是中共《告台灣同胞書》發表40週年，中國國家主席習近平今天出席紀念儀式並發表談話，除再次宣誓和平統一、一國兩制的方針外，也重新定調九二共識「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。英國《BBC》撰文指出，中國近年來對於統一台灣的決心日趨堅決。

習近平今天除了再次宣誓了和平統一、一國兩制的方針外，更重新定調九二共識為「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，增加了「共同努力謀求國家統一」這句話，意圖耐人尋味。

《BBC》指出，習近平重申，兩岸在一國兩制的基礎上實現和平統一。但他也說，中國保留使用武力的權利。報導提到，雖然台灣實質上是獨立的，但北京認為台灣是一個脫離的中國省份。

報導認為，台灣一直是個自治的民主國家，但中國不這麼認為，單方面相信台灣有天會與中國統一，最近幾年，北京對於統一台灣的決心日趨堅決，不斷施壓各國與台灣斷絕外交關係，並強迫外國航空公司和飯店業者將台灣的名稱改列中國之下。

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