俄羅斯公寓氣爆8死36失蹤 活埋廢墟男嬰奇蹟獲救

2019-01-01 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯城市馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk）一棟公寓在元旦前夕發生氣爆，導致部分建築塌陷，搜救人員今（1）日奇蹟般地在廢墟中找到一名仍生還的男嬰。截至目前，已確定有8人死亡，還有36人下落不明。

綜合外媒報導，發生氣爆的公寓有10層樓高，是蘇聯時代的建築，昨日氣爆完全摧毀了35戶、另10戶受損，導致數十人失蹤，搜救人員在寒冷天氣下尋找倖存者，今日在廢墟找到一名仍生還的11個月大男嬰。

車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）州長杜布羅夫斯基（Boris Dubrovsky）表示，「救援人員聽到了哭聲，男嬰被溫暖地包裹在搖籃裡而得以保住一命。」

收治男嬰醫院的一名醫生表示，孩子仍有意識，但表示其處於危急狀態。據悉，男嬰獲救時身上僅部分被衣物包裹，當時氣溫17度。

俄羅斯聯邦緊急情況部表示，男嬰的母親也倖存，已經到醫院探望孩子。

據《塔斯社》指出，到目前為止，當局已發現8名罹難者、5名傷者，並仍有36人下落不明。當局稍早已宣布暫停搜尋倖存者，直到確保建築物處於穩固狀態，這可能需要24個小時。

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