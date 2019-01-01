中國阻撓我國際空間 2018年高達54例

2019-01-01 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕外交部公布「2018年中國阻撓我國際空間事例」，包括施壓外企不得將台灣列為國家、將入圍曼布克國際獎的台灣作家吳明益國籍改成「中國台灣」，以金錢誘使多明尼加與我斷交並轉向和中國建交等等，細數起來共高達54例，比2017年的49例、2016年18例還要更多。

從事例列表上可以看到，去年剛過完元旦沒多久，中國在1月4日就開始展開打壓手段，由該國民航局片面公告M503航路北上及相關3條航路啟用，嚴重影響台海飛航安全和民眾福祉。

緊接著在2018年1月12日至今，美國萬豪國際集團等多家跨國企業，因為把台灣列為國家而被中國屢次施壓，接下來中方更要求24家外籍航空公司不得將台灣劃分在「國家」的區域，並強硬要求各家外企限期更正。

到了2月8日，日本首相安倍晉三致函慰問花蓮地震，親筆寫下「台灣加油」，強調日本人並沒有忘記台灣人在311震災的幫忙，此舉引起中國不滿，指責日本是在營造「一中一台」，要求日方馬上糾正錯誤。

接著在3月1日，美國國會參、眾兩院通過「台灣旅行法」，中國外交部對此震怒，向美方提出嚴正交涉。同月，亞洲航空、北歐航空、漢莎航空及賓士汽車被迫將台灣改稱為「中國台灣」；入圍曼布克國際獎的作家吳明益，也在3月底被更改國籍為「中國台灣」。

4月18日，台灣演員張震在參與法國坎城影展競賽片評審團時，國籍被列為中國。4月27日，外媒揭露美國聯合航空及美國航空接到中國來函，強烈要求他們遵守中國反對「分離主義」的政策，美國白宮事後證明中國發函給全球36間航空公司，要求不得把台灣列為國家。

到了5月1日，中國更以巨額金錢誘使台灣友邦多明尼加與我國斷絕77年的外交關係，並改和中國建交。5月15日 美商Gap旗下一款T恤上的中國地圖，因未包含台灣而被中國施壓，事後Gap道歉並將T恤下架銷毀。

5月15日至26日，中國更蠻橫阻撓我國參加第71屆「世界衛生大會（WHA）」，導致我國未能拿到WHA觀察員邀請函。5月26日，中國又以金錢誘惑我友邦布吉納法索，與我國結束24年的外交關係。

6月開始，印尼獅航、澳洲航空、新加坡航空及其子公司酷航，因受中國施壓，不得不將台灣列在中國之下。

中國還頻頻介入東亞奧林匹克委員會，使其在7月24日決議取消由我國台中舉辦的「2019年東亞青年運動會」；美國航空、達美航空、聯合航空等美企，在中國設下的7月25日最終修改期限，被迫把「台灣」字樣刪除。

上述的種種打壓一直持續到了2018年10月底，可見中國阻撓台灣參與國際事務的行動從年頭到年尾都不放鬆，持續壓迫我國的國際空間。

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