預告跨年投下炸彈迎新年！ 美軍這PO文讓網友氣炸

2019-01-01 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）跨年夜在推特上暗示，當紐約時代廣場降下水晶球迎接新年時，他們將會試著投彈壯大場面，這則貼文也隨即受到美國網友批評。

綜合媒體報導，每當美國紐約新年來臨的鐘聲敲響時，時代廣場上空都會緩緩落下一個大型水晶球，已經成為美國紐約跨年的傳統。

美國戰略司令部在2018年12月31日中午PO出一則貼文寫道：「時代廣場的傳統是在新年鐘聲敲響之際落下一個大球...如果有需要，我們準備投下一個更大的東西了。」貼文還附了一段影片，美軍B-2隱形轟炸機投下2枚全球衛星定位系統（GPS）導引炸彈，這些炸彈在擊中地面後爆炸成一團巨大的火球。

有美國網友批評，「你是直接控制核武器的人，永遠不要忘記任務的嚴重性」、「這不僅是需要道歉，而且應該受到譴責」、「這就像是北韓的風格」、「我們不應該需要表現出虛張聲勢才能獲得尊重」。

美國戰略司令部發言人事後表示，「這是我們年度回顧系列的一部分，旨在表明我們的指揮優先事項：戰略威懾、果斷反應和戰鬥準備力量。」但過了30分鐘後就將貼文刪除，並且PO出一則聲明，「我們之前發布的新年推文的品味很差，並沒有反映我們的價值。我們道歉。我們致力於美國和盟國的安全。」

美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）跨年夜在推特上暗示，當紐約時代廣場降下水晶球迎接新年時，他們將會試著投彈壯大場面。（圖擷取自推特）

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