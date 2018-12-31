六四將30週年 王丹發表「元旦聲明」籲中國民主化

2018-12-31 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕明年是1989年六四天安門事件、八九民運的30週年，中國民運人士王丹今日發表有眾多民運人士及學者參與連署的「56人元旦聲明」，呼籲中國海內外人士集結新的民主陣線，在全球各地舉辦六四30週年紀念活動，永不忘記六四。

綜合媒體報導，中國民運人士王丹今日發表「56人元旦聲明」，控訴1989年的六四事件是「歷史的傷口」，而這道至今仍然在淌血的傷口，在中國當局的封鎖消息之下，已經逐漸被淡忘。王丹等人透過聲明呼籲大眾，「只要中國還沒有民主化，只要六四還沒翻案」，就要堅持做到「永不忘記、永不放棄」。

聲明中還指出，中國在1989年鎮壓八九民運之後，這30年來的發展「拒絕文明，拒絕民主」，因此在中國即將面臨轉型的時刻，王丹等人再次提出民主化的訴求，希望能透過六四30週年紀念活動推動中國的民主憲政運動。

參與連署「56人元旦聲明」的有中國民運人士王丹、吾爾開希、王軍濤，以及法國漢學家侯芷明（Marie Holzman）、台灣駐德大使謝志偉、美國漢學家林培瑞（Perry Link）等等，總共56人。

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