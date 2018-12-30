二次大戰救了350猶太兒童 法國版辛德勒108歲辭世

2018-12-30 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕法國抵抗運動（French Resistance）的英雄喬治·洛傑（Georges Loinger）12月28日安詳於法國巴黎辭世，享嵩壽108歲；他在二戰期間以一己之力，拯救了至少350孩童，在戰後因為英勇事蹟而被授予反抗勳章（ResistanceMedal）、軍功十字勳章（Military Cross）、榮譽軍團勳章（Legion of Honour）與聯邦十字勳章。

綜合外媒報導，喬治·洛傑是猶太人，1910年出生於史特拉斯堡，在二戰爆發之初就加入法軍對抗納粹；1940年被納粹俘虜，所幸他長有一頭金髮與與藍色的眼眸，德國人沒發現他的猶太身分，只將他關入戰俘營，洛傑之後趁隙成功逃出，並加入「兒童救助協會（OSE）」，成為法國抵抗運動（French Resistance）的成員之一。

1943年4月至1944年6月，洛傑利用他的運動天分與足智多謀，藉著當時瑞法邊境的管理鬆散，將身在法國的猶太兒童偷渡至瑞士；他將這些猶太兒童混入送葬隊伍，前往一處位在邊境的墓園，在掘墓人的幫助下，用梯子翻牆進入瑞士；洛傑曾在受訪時說過，當時還會訓練猶太兒童跑步，然後帶他們去邊境「踢足球」，洛傑會故意將足球踢個老遠，飛進100公尺外的瑞士境內，再叫這些猶太兒童全部去追足球，藉此進入瑞士境內。

不過在1944年中，原本看守邊境的義大利衛兵被換成德國士兵，在守備較嚴的情況下，再也無法利用踢球將孩童運去瑞士，不過OSE還是協助數以百計的猶太兒童逃離納粹魔爪，單單洛傑就至少救出350人，這些兒童大多數不是父母雙亡，就是家人都遭關入集中營；當時納粹德國在法國驅離了7萬5000多名猶太人，其中不少人是兒童，最後幾乎不是死在惡名昭彰的奧斯威辛集中營，就是其他的滅絕營。

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