跨年去哪玩？ 北韓推旅遊廣告：來金日成廣場狂歡啦！

2018-12-30 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕2019年將至，許多商家與旅行社已摩拳擦掌迎接跨年商機，這次甚至連北韓都不例外！北韓的國營觀光局正在主打「跨年觀光」，旅客甚至可以在平壤的金日成廣場狂歡跨年，強調機會難得不要錯過。對此，外媒認為是北韓面對國際經濟制裁，不得不想方法來搶錢。

據《韓聯社》報導，北韓國家旅遊總局經營的網站「朝鮮旅遊」於今（30）日放上新廣告，主打「平壤跨年」的新產品，平壤各地將都會舉辦各種慶祝活動，活動期間為29日至1月5日，例如平壤金日成廣場將於31日晚上舉辦「2019年迎春慶賀演出」，旅客可在金日成的肖像前狂歡迎接2019。

除此之外，官方還將舉辦「2019平壤冰雕節」，可觀賞五彩繽紛的冰雕，另外開城與妙香山等觀光景點也會開放，強調機會難得不容錯過。

報導指出，雖然過去有其他外國旅行社販賣北韓跨年的旅遊產品，但是北韓的國營旅行社倒是第一次這樣做，外界認為這是為應對國際施加的經濟制裁，不得不想新手段來獲的外匯。此外，北韓還將原本朝鮮旅遊的頁面進行大改版，推出賞花、博覽會、運動比賽等多種旅遊產品，拚命搶賺跨年旅遊財。

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