推入火坑！家長為拿30萬... 親手將孩童送至葉門打仗

2018-12-30 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕非洲蘇丹達佛（Darfur）長期內戰，當地民不聊生，綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯在2016年底於當地徵童兵，只要加入其在葉門的部隊，1人可領1萬美元（約台幣30萬元），不少家長為了賺錢，竟親手將孩子推入火坑。

《紐約時報》等報導，內戰讓當地居民面臨貧窮，只好把親生小孩送去當童兵，當地青年哈格（Hager Shomo Ahmed）14歲就被送去葉門當童兵，當時他根本不知道幾千公里外的葉門是什麼地方，目前已16歲的他受訪表示，「家人知道，能改變生活的唯一方法就是讓他們兒子加入戰爭，並帶回他們的錢。」

聯合國指出，葉門戰爭是全球最嚴重的人道危機，沙國對當地施行封鎖，阻擋來自他國的軍事外援，共造成1200萬人瀕臨飢餓、8.5萬名孩童死於饑荒。報導提到，沙國立場則認為他們在拯救葉門，透過僱用蘇丹達佛成千上萬名絕望的倖存者，讓他們加入軍隊，4年來約有1.4萬蘇丹人在葉門戰鬥，童兵年齡約在14到17歲之間，孩童至少佔其部隊20%。

沙國領導的軍事聯盟發言人提爾奇（Turki al-Malki）則表示，有關蘇丹軍隊中有孩童的指控是虛構且沒有依據的。蘇丹外交部發言人巴比克爾（Babikir Elsiddig Elamin）拒絕評論葉門的軍隊、傷亡人數和給付金額，並強調蘇丹正在「為了地區和平與穩定而戰鬥」。

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