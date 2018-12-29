亞洲最多！全球百大綠色旅遊勝地 台灣3地上榜

2018-12-29 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕有全球最大規模觀光博覽會之稱的柏林國際旅展（ITB），近日公布2018年全球值得推薦的綠色自然生態旅遊勝地百大名單，台灣包括澎湖南寮、新北市坪林區及東北角暨宜蘭海岸國家風景區共3地登上百名榜，與同為3地獲選的菲律賓成為亞洲入圍最多的地區。

本報稍早報導，新北市坪林區在新北市觀光旅遊局與坪林區公所的推動下，首次參賽就傳捷報。坪林媲美大台北地區的後花園，加上專業的製茶功夫，以自然人文魅力與在地民眾的生態保育成果受到肯定。

舊稱「龜壁港社」的澎湖南寮以硓（石古）石建築及牛屎餅聞名，不久前交通部觀光局特舉辦的「全台30大經典小鎮」票選活動，澎湖南寮就憑藉著傳統文化活動和自然景觀的魅力奪得第一。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區近期則以元旦迎曙光活動，吸引許多遊客前往，自明年元旦清晨4點起，在福隆海水浴場有「2019福隆迎曙光」元旦演唱會活動，邀請多組樂團熱力接唱、靈鷲山平安禪及祈福，若天候許可，預測能在上午6點39分目睹新年曙光。

柏林旅展百大綠色旅遊勝地名單是由百大國際委員會會員和各專家提名並進行評估後選出，提名者除了必須提出數據證明該地能維持永續經營之外，也能使遊客、社區與大自然都獲益，獲獎者預計在明年3月6日於柏林旅展舉辦的頒獎禮上，獲頒ITB地球獎證書。

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