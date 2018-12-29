加拿大宣布 遭中國拘捕女教師已獲釋返國

2018-12-29 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟月初在加拿大遭捕，引發加、中兩國關係緊張，中國隨即拘捕3名加拿大公民。最新消息指出，中國已釋放其中1名因簽證問提被拘留的女教師，並平安返國。

綜合外媒報導，加拿大外交部當地時間週五宣布，第3位遭中國拘捕的女教師麥克弗（Sarah McIver）已獲釋返國。麥克弗被中國當局指工作簽證有問題，有非法就業之嫌遭到拘留。目前仍有2名加拿大公民被關押在中國。

麥克弗被拘捕之初，中、加異口同聲說她的案情與前面2人不同。另外2名被逮的加國公民為康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor），兩人皆被控威脅國家安全為由逮捕，外界普遍認為是中國對加拿大逮捕孟晚舟的報復行動。其中，康明凱為前加拿大外交官，據傳與北韓領導人金正恩交情匪淺，格外引人關注。

先前報導指出，麥克弗在中國教書數月，會定期將學生與友人的合照寄回老家，讓家人了解她在中國的生活，遭拘留是因缺少工作簽證文件，獲得當局有善對待。

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