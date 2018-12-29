人類破壞棲地大猩猩數量少 近親繁殖害手腳長出蹼

2018-12-29 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕由於人類的開發，許多動物都面臨棲地減少，瀕臨滅絕的困境，剛果的格勞爾大猩猩（Grauer）近來因為數量縮減，大量近親繁殖，導致發生基因突變的機率提高，甚至有些猩猩的手腳變成了蹼。

綜合媒體報導，瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）的研究人員發現，現今的格勞爾大猩猩的基因多樣性較100年前明顯變少，在人為捕獵與棲地消失的威脅下，格勞爾大猩猩的數量在過去幾十年內減少了80%，，如今只剩下約4000隻，數量減少進而導致格勞爾大猩猩因為選擇變少，近親繁殖的機率大增。

頻繁的近親繁殖讓格勞爾大猩猩在繁衍後代時，更容易發生有害的基因突變，有些是抵抗力變差，有些是雄性生育能力降低，還有些大猩猩的手腳甚至長出了蹼。研究人員認為，目前的狀況很可能會導致負面循環，想要解決這種現象，必須立刻中止大猩猩數量下降的問題。

此外，研究人員也警告，不只有大猩猩面臨數量減少、發生有害基因突變的現象，其他物種也有面臨這種現象的可能。

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