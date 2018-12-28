他送全家「DNA檢測組」 意外揭穿媽媽秘密

2018-12-28 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕現在醫學技術相當發達，讓DNA鑑定變得很容易。外國一位網友最近就買了6套DNA鑑定組合送給全家人當耶誕禮物，不過卻意外鬧出家庭革命。

一位網友最近在「Reddit」發文，表示他先前看到DNA鑑定組合有打折，因此買了6套，想送給全家人當耶誕禮物。耶誕節當天，他送給爸爸、媽媽、兄弟姊妹們1人1份。結果他的媽媽在收到禮物後卻相當驚恐，還告訴大家不用使用DNA鑑定組合，因為裡面有不安全的化學物質。雖然該網友解釋，裡面沒有任何化學物質，但他的媽媽仍相當驚恐。

接著網友媽媽又試圖說服家人，只要讓家中的一個小孩進行DNA鑑定即可，因為大家的結果都會一樣，其他的鑑定組合可以賣掉。之後網友表示，他的父母跑到樓上開始吵架，而且他與兄弟姊妹們則在好奇，到底誰有不同的爸爸。

這樣的發文在網路上引來網友熱議，許多人都留言，「很多過去放蕩的人都沒想過有天會遇到這樣的後果。」、「我愛耶誕節！」也有在DNA鑑定公司工作的網友表示，這樣的情況其實很常發生。

不過該網友事後又發文更新狀況，表示原來他媽媽在生下第1個孩子後，孩子的爸爸就過世。後來網友媽媽又遇上他的爸爸，兩人結婚並生下另外3位小孩。網友也表示，這樣的經歷讓他們一家人變得更加親近。

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