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央視封殺梅西鏡頭換拉姆！小粉紅又崩潰：真辱華

阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）。（路透）

阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）。（路透）

2024/02/16 07:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕效力美國足球大聯盟邁阿密國際隊的梅西（Lionel Messi），本月4日赴香港進行季前友誼賽，但他並未下場，讓現場爆滿數萬觀眾不滿，「梅西之亂」持續延燒，繼杭州、北京取消阿根廷足球國家隊3月訪中，中國官媒央視體育節目也刪除梅西影像，釋出「全面封殺」訊號。12日央視節目「天下足球」的片頭，將梅西的鏡頭更換成德國名將拉姆（Philipp Lahm），沒想到這讓小粉紅再度崩潰，原來拉姆曾經公開批評中國侵犯人權。

綜合媒體報導，梅西4日未出賽，引發中國、香港民眾不滿，有網友發現，央視的天氣預報節目中，梅西所代言的白酒廣告照片「被消失」。7日天氣預報當播到貴陽天氣時，背景圖片是梅西代言的白酒「赤水河酒」廣告，到了8日背景圖片卻變成貴陽的城市鳥瞰圖。

而央視體育頻道節目《天下足球》的片頭，梅西率領阿根廷在2022年卡達世界盃中舉起「大力神盃」的畫面被撤下，換上2014年德國擊敗阿根廷隊贏得世界盃的畫面，由「德國隊長」拉姆捧盃。對此有評論認為，這顯示梅西已失去中國市場。

不過，央視節目將梅西鏡頭更換成德國名將拉姆，再度引發中國網友不滿，挖出拉姆先前的「辱華」言論。拉姆曾在2022年北京冬奧前夕，於《時代周報》發表一篇《在體壇也可以說不》的評論，文中指出，面對中共侵犯人權的現象，前去參賽的運動員不應該置身事外，而應當主動發聲。

對此中國網民大為不滿，紛紛諷刺央視「真是自取其辱」、「打著辱華的旗子批鬥梅西，然後換一個真辱華的上來」、「找個沒辱的怎麼那麼難」、「全世界都在說辱華話，辱華的說話越來越國際化」。

德國足球名將拉姆（Philipp Lahm）。（路透）

德國足球名將拉姆（Philipp Lahm）。（路透）

中國央視「天下足球」節目12日的片頭，已將梅西的鏡頭更換成德國名將拉姆。（圖擷去自微博）

中國央視「天下足球」節目12日的片頭，已將梅西的鏡頭更換成德國名將拉姆。（圖擷去自微博）

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