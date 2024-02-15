為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

9遺孀拒還軍舍 軍備局提告結果曝

國防部軍備局提告要求9名遺孀遷出「豐年退舍」，北院已判准。（資料照）

國防部軍備局提告要求9名遺孀遷出「豐年退舍」，北院已判准。（資料照）

2024/02/15 11:43

〔記者溫于德／台北報導〕國防部軍備局3年前要求退員遺孀共9人遷出「豐年退舍」未果，決定提告，台北地院指軍備局的提告沒有罹於時效等問題，命這9名遺孀應遷出騰空宿舍，連同土地返還給軍備局。

軍備局主張，軍備局是「豐年退舍」的事實處分權人，根據國軍單身退員宿舍管理作業規定，本於無償使用借貸關係，將宿舍提供給退役軍、士官使用。

然這9名遺孀已不屬於作業規定中的安置人員，應依規定於退員亡故後6個月內遷出，並於法定期間內、即2021年7月1日至同年12月31日間，清空房間與管理單位完成點交，卻仍無權占用，因此透過提告要求返還房屋與土地。

其中6名遺孀透過律師指軍備局提起本件告訴已罹於民法第125條規定的15年時效，再者，軍備局既然長期怠於行使權利，如今卻執意要這6名處於經濟弱勢的遺孀遷出，且未提供任何配套措，軍備局有濫用權利之虞。

其他2名遺孀表示，她們原先承諾如果軍備局不再要求返還不當得利，她們同意搬遷，卻因經濟上無力負擔，且軍備局未提供任何安置方案或補償措施，因而無法同意軍備局的要求；另有1名遺孀未到庭也未透過書狀說明。

北院認為，「豐年退舍」所在的土地登記所有權人為中華民國，軍備局則為事實處分權人，在9名遺孀的配偶（退員）均已死亡情況下，依規定9人就不能持續無權占用房地，故判這9人應從各房屋遷出騰空，連同土地返還給軍備局。全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高師大宿舍設自煮學習空間 讓學生用各地美食交流
2024/02/06 18:59

高師大宿舍設自煮學習空間 讓學生用各地美食交流
Jennie工作室就是《換乘3》宿舍！ 超猛裝潢光沙發就要百萬
2024/02/05 15:12

Jennie工作室就是《換乘3》宿舍！ 超猛裝潢光沙發就要百萬

年後肥！醫揭吃對食物搭配兒茶素幫甩肉
不只30鏈砲！美商諾格將力助我120公厘戰車砲彈國造
2024/02/05 10:28

不只30鏈砲！美商諾格將力助我120公厘戰車砲彈國造
偵搜戰術輪車拚今年10月通過作戰測評 徐衍璞上將先去督軍試乘
2024/02/01 10:51

偵搜戰術輪車拚今年10月通過作戰測評 徐衍璞上將先去督軍試乘
獨家》軍備局、中科院、兵監聯手推輪型戰車 力拚520前建案
2024/01/29 10:20

獨家》軍備局、中科院、兵監聯手推輪型戰車 力拚520前建案
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播