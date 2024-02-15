9遺孀拒還軍舍 軍備局提告結果曝

國防部軍備局提告要求9名遺孀遷出「豐年退舍」，北院已判准。（資料照）

2024/02/15 11:43

〔記者溫于德／台北報導〕國防部軍備局3年前要求退員遺孀共9人遷出「豐年退舍」未果，決定提告，台北地院指軍備局的提告沒有罹於時效等問題，命這9名遺孀應遷出騰空宿舍，連同土地返還給軍備局。

軍備局主張，軍備局是「豐年退舍」的事實處分權人，根據國軍單身退員宿舍管理作業規定，本於無償使用借貸關係，將宿舍提供給退役軍、士官使用。

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然這9名遺孀已不屬於作業規定中的安置人員，應依規定於退員亡故後6個月內遷出，並於法定期間內、即2021年7月1日至同年12月31日間，清空房間與管理單位完成點交，卻仍無權占用，因此透過提告要求返還房屋與土地。

其中6名遺孀透過律師指軍備局提起本件告訴已罹於民法第125條規定的15年時效，再者，軍備局既然長期怠於行使權利，如今卻執意要這6名處於經濟弱勢的遺孀遷出，且未提供任何配套措，軍備局有濫用權利之虞。

其他2名遺孀表示，她們原先承諾如果軍備局不再要求返還不當得利，她們同意搬遷，卻因經濟上無力負擔，且軍備局未提供任何安置方案或補償措施，因而無法同意軍備局的要求；另有1名遺孀未到庭也未透過書狀說明。

北院認為，「豐年退舍」所在的土地登記所有權人為中華民國，軍備局則為事實處分權人，在9名遺孀的配偶（退員）均已死亡情況下，依規定9人就不能持續無權占用房地，故判這9人應從各房屋遷出騰空，連同土地返還給軍備局。全案仍可上訴。

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