2024/02/15 11:03

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)15日宣布與伴侶赫頓(Jodie Haydon)訂婚,是首位在任內訂婚的澳洲總理。

據《路透》報導,艾班尼斯15日在社群媒體X發布了兩人的合照,只見赫頓左手無名指已戴上婚戒,貼文並附上簡短有力的標題「她答應了」(She said yes)。

艾班尼斯2020年在墨爾本(Melbourne)一場公開活動中與赫頓相識;赫頓隨後在2022年澳洲大選期間亮相,幫助艾班尼斯登上總理大位。

澳洲媒體稱艾班尼斯是第一位在任期內宣布訂婚的該國總理。赫頓曾多次陪同艾班尼斯出訪,包括去年10月的訪美行程。

2019年,艾班尼斯與結婚19年的妻子泰伯特(Carmel Tebbutt)離異,兩人育有1子。

She said yes ❤️ pic.twitter.com/aU1Mk2WInH