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中國判華裔作家死緩 澳洲總理艾班尼斯：沮喪、絕望、挫敗

澳洲總理艾班尼斯6日表示，北京法院的判決令人「憤慨」，並強調將持續替楊恆均爭取獲釋。（彭博資料照）

澳洲總理艾班尼斯6日表示，北京法院的判決令人「憤慨」，並強調將持續替楊恆均爭取獲釋。（彭博資料照）

2024/02/06 10:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國5日依間諜罪判處澳洲籍華裔作家楊恆均死刑、緩期2年執行，近來逐漸回溫的澳中關係似乎也受到重創。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）6日表示，北京這項判決令人「憤慨」，並強調將持續爭取讓楊恆均重獲自由。

據《路透》報導，楊恆均2019年1月在廣州機場被捕，1年多後才被以間諜罪起訴；羈押至今已5年，楊恆均矢口否認曾為澳洲或美國擔任間諜。分析人士稱，楊恆均案不太可能讓澳中關係崩解，但將挑戰坎培拉推動兩國關係重回正軌的極限。

艾班尼斯6日在坎培拉的1場記者會上表示：「我們首先向中國表達了我們的沮喪、我們的絕望、我們的挫敗。簡而言之，我們對這一判決結果感到憤怒。」

艾班尼斯強調：「我們將持續展開最強烈的交涉。當然，我們昨天（5日）召見了（中國）大使，我們將在各個層級提出交涉。」

艾班尼斯補充，澳洲政府將「對中國的這項嚴厲行為做出直接、坦率且明確的回應」。澳洲政府此前已多次呼籲，中國應按照國際規範和法律義務，為楊恆均提供達基本司法標準、程序公正和人道待遇。

楊恆均的家人曾轉述，楊在關押期間遭受「超過300次審訊」及「長達6個月嚴刑凌虐」。去年7月，澳洲駐中國外交官前往探視楊恆均，得知他的腎臟出現了10公分左右的囊腫，但中國當局卻未能立即提供治療。

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