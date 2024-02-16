希臘國會罕見跨黨派團結 首見東正教國家通過同婚法案

希臘國會15日通過了一項允許同性民事婚姻的法案，賦予同性伴侶結婚和收養小孩的權利。圖為法案通過後，雅典街頭群眾興奮歡呼。（路透）

2024/02/16 08:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕希臘國會15日通過了一項允許同性民事婚姻的法案，無疑是LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群的重大勝利，促使該國成為第一個同意同婚合法化的東正教國家。

據《路透》報導，LGBTQ社團數十年來不斷在社會風氣相對保守的希臘，大力提倡婚姻平權理念。15日通過的法案將賦予同性伴侶結婚和收養小孩的權利。

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希臘成為首個允許同性民事婚姻的東正教國家。希臘國會300個席次中，共176名議員支持投下贊成票，法案將於政府公報公告後正式實施。

儘管希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的執政黨「新民主黨」（New Democracy Party）國會議員多投下反對票或選擇棄權，但歸功於罕見的跨黨派團結，法案仍在在野黨力挺下通過。

最近的民調顯示，希臘民眾對同婚議題的看法存在巨大分歧。與許多議員關係密切的希臘教會（Church of Greece）認為同性戀是一項罪過，強烈反對同性婚姻；而部分LGBTQ社群人士則指出，15日通過的法案尚不完善。

法案並未消除LGBTQ夫婦運用人工生殖的障礙；代孕制度也無法適用於LGBTQ人士，儘管該法案已經承認在海外透過輔助生殖技術出生的希臘孩童。

希臘是歐盟第17個成員，及世界第37個同婚家庭收養合法化的國家。

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