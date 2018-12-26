重罰2688億元！ 郭文貴旗下公司強迫交易案二審維持原判

2018-12-26 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕今年10月，中國流亡富商郭文貴旗下的北京政泉控股有限公司被遼寧省大連市中級人民法院裁定，因強迫交易罪重罰600億人民幣（約新台幣2688億元），隨後該公司提出上訴。今日，遼寧省高級人民法院作出二審公開宣判，裁定由於犯罪事實清楚，駁回上訴，維持原判。

郭文貴批中國當局「以法黑郭」

二審判決前，郭文貴在社交媒體反嗆，這是中國當局「又一波的兇殘報復」、「以法黑郭」，更暗酸「共產黨永遠是正確的偉大的」。郭文貴說，中國在海外派出多支「黑暗的力量」全面運作陷害、威脅、造謠等手段，以對本人及支持爆料革命的戰友加以打擊，但2020年他將實現「以法滅共」的目標，一切都是剛剛開始。

據遼寧省高級人民法院新聞稿，政泉控股及公司旗下員工涉強迫交易一案，於今年8月20日在遼寧省大連市中級人民法院開庭審理，10月12日，一審宣判，被告政泉控股因強迫交易罪，判處罰金600億人民幣；此外，政泉控股持有的17.9億餘股方正證券股票，扣除其投資支出的60.9億餘元後，所有違法所得予以追繳，上繳國庫；對被挪用未歸還的資金約16.3億人民幣繼續追繳，返還被害單位中國民族證券有限責任公司。

新聞稿稱，法院對一審認定的事實、證據予以確認，故駁回上訴，維持原判。

一審判決稱，政泉控股的實際控制人郭文貴透過前國安部副部長馬建，以國家安全部的名義對有關單位施壓，並透過各種威脅手段，逼迫有關單位放棄優先購買權和其他合法經營權，進而獲取巨額非法利益，此舉「嚴重破壞了正常的市場經濟秩序，情節特別嚴重，危害特別重大，影響特別惡劣」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/