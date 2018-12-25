平安夜狂發10多則推特... 川普：我孤單一人好可憐！

2018-12-25 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府在耶誕節前關門，由於美國聯邦參議院今天休會，將無法達成結束美國政府關門的協議，美政府部分停擺情形可能延續至耶誕節過後。川普並為與家人到佛州過耶誕節，他在美國時間平安夜上推特連續發文，稱自己「孤單一人好可憐」，要求民主黨參議員通過美墨邊境築牆的預算案。

川普在平安夜瘋狂發了10幾則推文，他除了痛批美國連準會（Fed）「是美國經濟唯一問題」，其中一篇推文還寫道，「我孤單一人（可憐的我）在白宮，等著民主黨人回來，針對迫切需要的邊界安全達成協議。民主黨人不願達成協議，遲早會讓我們的國家付出比我們都在談論的邊界圍牆更多金錢，瘋狂！」

不過，川普的推文並非只有負面情緒，他談到北韓與沙烏地阿拉伯問題時，稱美國與北韓問題正取得進展；沙烏地阿拉伯則同意要代替美國，負擔重建敘利亞的必要經費，「感謝沙烏地阿拉伯！」

另外，美媒《CNN》報導認為，川普之所以怒發10幾則推文，與美股大跌也有關係，美股道瓊狂跌2.91%、標普500指數也創下平安夜最慘的2.71%跌幅，上一次美股在12月底下跌，要追溯到1931年的大蕭條年代。

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