中國大動作救孟晚舟 美專家：因為華為是間諜機構

2018-12-24 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟日前在加拿大被捕，中國政府反常地高調、積極營救，美國的中國專家莫舍爾（Steven W. Mosher）22日在紐約郵報（New York Post）的專欄指出，「華為其實是中國共產黨的間諜機構」，揭開了中國如此竭力營救孟晚舟背後的原因。

綜合媒體報導，美國的中國專家莫舍爾上週六（22日）在紐約郵報的專欄指出，中國這次大動作營救華為財務長孟晚舟，甚至關押至少3名加拿大人，相當地不尋常，「北京一直暗示，假如不釋放孟晚舟，他們可能會抓更多的人質」。

莫舍爾分析背後的原因，「華為不單只是1間無辜的智慧型手機製造商，而是中國共產黨的間諜機構」，與納粹德國時期，德國鋼鐵商克魯伯（Alfried Krupp）與納粹黨的關係相似。根據北京當局規定，中國所有的公司，無論屬於私人或公營，都必須協助當局蒐集情報，而華為還特別享有了政府與軍方的低息貸款與國內市場的保護，與當局關係更是匪淺。

華為「公主」孟晚舟本月6日在加拿大被捕之後，中國大動作營救，拘捕了中國國內3名加拿大公民作為報復，引起國際間各國的強烈譴責。

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