當當CEO評劉強東性侵案「划得來」 網怒喊抵制

2018-12-23 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商京東集團創辦人兼執行長劉強東，在美國涉嫌性侵女大生，21日檢方宣布罪證不足，不予起訴；中國網路書店「當當網」創始人李國慶對此發表看法，「雖殺風景，但划得來」，引發眾怒，網友群起激憤、揚言抵制。

判決出爐後，劉強東22日在微博發布聲明，向大眾道歉、請求妻子「奶茶妹」的原諒，李國慶今天在微博引述劉強東的聲明表達看法，舉出3點並分享個人經驗，呼籲劉強東「學會自我保護」。

李國慶認為劉強東這件事，「非性侵，只是婚外情，對股東和員工談不上傷害」、「非婚外情，只是性，對老婆傷害低」、「非嫖娼，對社會風氣負面影響低」，劉強東淪落至此「雖殺風景，但划得來」，最後李國慶分享自己的經驗透露，有次發生關係前，他先捧著手詢問對方，「我們不是愛情，你接受嗎？」，還有次在泳池和女性擁抱時不忘問對方，「我們還沒結婚，你接受上床？」

PO文一出，網友群起激憤，甚至揚言抵制，「只是性，妻子傷害低，我想不到一個企業家，能說出這種話來。真是大開眼界！已卸載噹噹」、「噹噹的App做的（得）如此爛，再看你今天說的話，也就理解了，反正也不用噹噹，算了」、「還是關心一下噹噹的盜版書吧！不務正業」、「這是失去理智了嗎？還是放棄自己了？」「用褲襠思考問題，以後改名襠襠網吧！」「過兩天就說，賬號被盜了吧？」「趕緊把噹噹刪了，免得髒了我手機」、「真是敢作敢噹噹啊～以後再也不在噹噹買東西了」。

不過少部分網友則認為李國慶其實是在反諷，「他是高級黑吧！大家沒聽懂，玩砸了」、「畢竟是搞垮自己的最大競爭對手，應該是反諷」、「諷刺劉強東，做的好」、「人家只是諷刺，不要罵他了」。

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