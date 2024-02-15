菲律賓在巴拉旺島部署巡邏艦 南海情勢恐升溫

菲律賓已在面向南海的巴拉旺島海域，部署一艘升級版巡邏艦「哈辛托號」，恐將進一步激怒中國。（取自維基百科）

2024/02/15 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓與中國近來頻頻在南海爭議水域爆發衝突，緊張情勢持續升溫。菲律賓海軍將領14日表示，為了捍衛其海上利益，已在面向南海的巴拉旺島（Palawan Island）海域部署一艘升級版巡邏艦。此舉恐將進一步激怒中國。

菲國海軍准將戴沙貢（Edward Ike De Sagon）在一份14日發表的書面聲明中表示，這艘巡邏艦在巴拉旺省的部署，「將提醒所有膽敢挑戰我們主權的人，我們已做好準備並保持警惕。」

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戴沙貢還說，此舉也將「加強保護國家西部邊境海域和利益的努力」。

路透報導，菲律賓部署這艘巡邏護衛艦「哈辛托號」（BRP Emilio Jacinto，PS-35），是在菲律賓和美國於南海舉行聯合海上演習的數日之後。由於南海情勢持續緊張，菲美兩國不到3個月期間，已在南海進行3次聯合巡邏和海上合作行動。

在1月初進行第2次海上聯合行動，美軍出動航空母艦、巡洋艦、驅逐艦及多架戰機，參與聯合巡邏和演習之後，菲美兩國又隨即在本月9日展開第3次海上聯合行動，以強化雙方海上戰力。美軍出動「獨立級」濱海戰鬥艦「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords）和MH-60S海鷹（Sea Hawk）直升機，與菲律賓海軍近海巡邏艦「皮勒號」（BRP Gregorio del Pilar）及AW109直升機，在南海進行進階計畫和海上通訊等訓練。

排水量712噸的哈辛托號，原為英國皇家海軍的「孔雀級」（Peacock-class）巡邏艦，是專門為駐港英軍在香港水域執行巡邏、臨檢和搜救任務而建造的艦艇。在香港主權移交中國後，孔雀級巡邏艦於1997年8月正式從皇家海軍退役，駐守香港長達25年的皇家海軍第6巡邏艇中隊也宣告解散，3艘孔雀級巡邏艦以2000萬美元的代價，被轉售給菲律賓。菲國2003年決定為孔雀級進行3階段的升級計畫，除了升級和延壽計畫外，近程火力亦有所增強。

去年4月，菲律賓根據與美國簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA），公布新增4座可供美國使用的軍事基地位置，其中一座便位於巴拉旺島南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南海。

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