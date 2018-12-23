反對從敘利亞撤軍 美總統特使也宣布辭職抗議

2018-12-23 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕由於對從敘利亞撤軍意見與美國總統川普相左，國防部長馬提斯（James Mattis）將於明年2月去職，震驚各界，除了馬提斯外，美國總統特使麥格克（Brett McGurk）也宣布辭職，以抗議川普將從敘利亞撤軍的決定。

綜合美國媒體報導，協調聯軍打擊伊斯蘭國的美國總統特使麥格克日前才表示，「沒有人說（IS分子）會消失，沒有人那麼天真。所以我們想留在當地確保這些區域保持穩定」，不料川普突宣布從敘利亞撤軍，國防部長馬提斯掛冠求去，麥格克也在馬提斯提出辭呈隔天向國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）表示將於年底離職。

麥格克原本計畫在明年2月離開職務，但為了抗議川普撤兵政策，決定加速離開的腳步，他在向工作夥伴告別的電子郵件中表示，「總統最近的決定令人震驚，完全逆轉了我們的政策，這讓我們的聯盟夥伴、戰友感到不解。」

現年45歲的麥格克，於2015年時任美國總統歐巴馬任命其為總統特使，負責協調聯軍打擊IS，川普上任後，麥格克是少數留任的前朝官員。

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