1條麵包漲1.3元 蘇丹爆抗漲傳已死22人

2018-12-23 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹政府在本月19日決定調漲麵包價格，一條麵包從1蘇丹鎊漲至3蘇丹鎊（約0.65至1.95元台幣），引爆全國各地抗爭，反對黨領袖馬赫迪（Sadiq al-Mahdi）表示，截至22日止，示威活動已奪走22條人命，而這些遠高於官方公布的數字。

綜合媒體報導，抗議麵包漲價的示威活動，從蘇丹東部城市阿特巴拉（Atbara）開始爆發，接著蔓延到首都喀土穆（Khartoum）、恩圖曼（Omdurman）和其他區域，在本月20日就示威者遭到殺害，接著不斷傳出示威者喪命，甚至連總統巴沙爾（Omar al-Bashir）所屬政黨的辦公室也遭示威者縱火，最新傳出的數字是22人死亡、多人受傷。

蘇丹政經局勢不穩，2018年經濟形勢更形惡化，總統巴沙爾多次重組內閣，提出各項管制及改革措施，還打擊走私等，但是，似乎收益甚微，且經濟惡化更為明顯，通膨率達到80%，蘇丹鎊急跌、汽柴油嚴重短缺，民生物資價格飛漲，麵粉、糖等基本物資有錢未必買的到，引發社會強烈不滿情緒。

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