網戀錯了嗎？ 他為見佳人一面卻被關6年...

印度男子安薩里（Hamid Nehal Ansari）在臉書上認識一名巴基斯坦女子，卻在2012年前往她家碰面後，被巴國警方指控從事間諜活動和偽造文件等罪名入獄服刑。（法新社）

2018-12-22 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多人會透過臉書等社群平台交友或網戀，但有些人的風險卻不小，一名印度男子近日剛結束6年刑期，從巴基斯坦返回家園，而讓他入獄的罪魁禍首竟是「為了見網友一面」！

《法新社》報導，印度男子安薩里（Hamid Nehal Ansari）是名工程師，2012年時他在臉書上認識一名巴基斯坦女性，並墜入愛河，於是非法從阿富汗進入巴國，只為了見佳人一面，沒想到等待他的卻是警方與刑期。

報導表示，當安薩里到達該名女子的住處時，巴基斯坦警方早就等候在那，當場將他逮捕，並以從事間諜活動和偽造文件等罪名，判處他6年有期徒刑。

報導提及，近日安薩里終於服刑結束，於18日被釋放回印度，他表示，「不要輕易對陌生人動感情，不要在社群媒體上墜入愛河，包括臉書在內。」並表示之後將開始做生意、結婚，努力讓生活回到正軌，不再使用社群軟體。

1947年巴基斯坦和印度擺脫英國統治正式獨立後，2國曾爆發3次大戰，並經常相互指控對方公民從事間諜活動，以此理由逮捕人。

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