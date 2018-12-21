11歲萌蘿莉罹患致命腦癌 放療3個月腫瘤神奇消失

2018-12-21 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女童被診斷出罹患高死亡率的腦癌，醫生評估只剩數月壽命，醫生為她進行基本的放射線治療，希望能延長女童的壽命，然而，3個月過去，女童的腦腫瘤竟消失了，令醫師大喊不可思議。

綜合媒體報導，美國德州布達（Buda）11歲女童羅希莉．朵絲（Roxli Doss），今年夏天突然感到持續的頭痛且異常疲倦，醫生診斷發現她罹患了瀰漫性腦橋腦膠質瘤（diffuse intrinsic pontine glioma），通常發生在5到9歲的兒童，死亡率極高，一旦罹患，約9個月就會身亡。

醫生立刻為羅希莉進行為期6週的放射線治療，希望能抑制腫瘤的生長，但通常這種療程，只能為病人延長3個月的壽命。3個月過去了，醫生為羅希莉MRI掃描，赫然發現腦內腫瘤竟消失了，令他感到難以置信。羅希莉的父母要求醫生仔細檢查掃描結果，仍找不到腫瘤。羅希莉的父母說，這是上帝的恩惠。

不過，科學仍能解釋發生在羅希莉的異狀。英國巴斯大學（University of Bath）博士赫馬迪（Dr Momna Hejmadi）表示，免疫系統能自主消滅腫瘤細胞，過往曾有許多案例，例如，1988年，日本有個男子罹患腎癌，部分腫瘤切除，其他部分也隨之萎縮；或是18個月以下的嬰兒，能透過細胞受體，自主殺死腫瘤細胞。

但是羅希莉所罹患的癌症十分有攻擊性，正在透過免疫治療提升自主免疫力，以防病情復發。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/