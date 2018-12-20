美軍計畫全面、快速撤離敘利亞 川普：我們已擊敗IS

2018-12-20 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體援引五角大廈官員的消息指出，美國計畫從敘利亞撤軍，總統川普週三（19日）也在推特表示，美軍已擊敗「伊斯蘭國」（IS），「這是川普政府出兵該國的唯一理由」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部官員週三透露，美軍「全面」、「迅速」撤出敘利亞的計畫正在進行中。官員稱，這項與美國先前政策相反的決定由川普提出。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）也指出，美國國防部官員向記者證實，白宮已下令五角大廈立刻從敘利亞撤軍。

長期以來一直希望美軍撤出敘利亞的川普，也在當地時間週三上午於推特發文稱，「我們在敘利亞殲滅的伊斯蘭國，這是川普政府出兵該國的唯一理由」。

《BBC》指出，美軍大約有2000名士兵在敘利亞，協助清剿該國東北部的IS分子，但當地仍然還有一些IS分子在肆虐。

協調聯軍打擊伊斯蘭國的美國總統特使麥格克（Brett McGurk）日前剛表示，「沒有人說（IS分子）會消失，沒有人那麼天真。所以我們想留在當地確保這些區域保持穩定」。川普今年3月則承諾，美國軍隊將會「很快」地離開敘利亞。

報導指出，目前美軍撤出的時間還不清楚。五角大廈拒絕發表評論。

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