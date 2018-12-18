若遭咬可能致命！ 東京豐洲市場驚見劇毒蛛蹤

2018-12-18 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京築地市場10月熄燈後，浩浩蕩蕩搬遷至江東區的豐洲市場，當地前天傍晚發現一隻毒可致命的外來種毒蛛，經現場人員緊急處置後已被移除，豐洲市場內暫無發現毒蜘蛛的卵囊及網巢。

綜合日本媒體報導，週日（16日）下午6時30分許，豐洲市場警衛人員在鄰近水產批發賣場的電梯內發現一隻紅背蜘蛛（Latrodectus hasselti）成體，目測應為雌蛛。由於這種蜘蛛身懷劇毒，若遭其攻擊可能對人體造成嚴重傷害，現場人員不敢大意，將蜘蛛移除後立即安排環境蒐檢，最終幸無發現卵囊等繁衍跡象。

報導指出，紅背蜘蛛原生種主要分布於澳洲，不過現已隨著人類的足跡遷徙至世界各地，就連台灣都曾有野生個體發現的案例。日本目前已是此一外來種重災區，境內有44個縣證實有此蛛出沒，豐洲市場所在的區域此前也曾發現過蜘蛛活體及蛛卵。

紅背蜘蛛又名赤背寡婦蛛，主要產地在澳洲，為姬蛛科寇蛛屬下的一個種。世上所有蜘蛛均具有強弱不等之毒性，雖然絕大多數對人體並無太大影響，但紅背蜘蛛的毒液卻罕見地具有劇毒，曾在2016年4月出現過一起致命案例。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/