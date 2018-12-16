黃背心效應降溫 比利時首都第三波抗議人數減少 和平落幕

2018-12-16 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕比利時首都布魯塞爾（Brussels）昨天（15日）進行第三波黃背心示威運動，下午1點多約有200名示威民眾上街集結，下午4點半左右活動和平落幕。和前兩場抗議相比，這次響應人數明顯減少，黃背心熱潮似乎正在降溫。

綜合媒體報導，布魯塞爾首波黃背心運動約300人參與，上週第二波抗議有近千人上街頭，民眾對警方丟擲物品和石頭，警方則以催淚瓦斯和水柱反制；本週除零星幾起民眾言語挑釁警方的案件，沒有發生太大的衝突。

黃背心運動發源地法國，本週抗議人數也減少，情勢不如前幾波緊張。法國政府表示，這週週六上午11點在巴黎逮捕了60人，上週六同一時間則有500人被捕。

這場沒有領袖的黃背心運動，一開始的訴求是反對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的調漲燃油稅政策，後來逐漸擴大成要求當局改善社會不平等問題。過程中，黃背心效應逐漸擴散到歐洲各國，布魯塞爾首波黃背心活動在12月初展開，抗議訴求是降低稅賦，減輕人民生活負擔，並增加就業機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/