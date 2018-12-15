助漲房價！ 加州2020年起新屋加裝太陽能板 128萬戶難負擔

2018-12-15 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州建築標準委員會（California Building Standards Commission）日前通過一項規定，2020年起，部分新建房屋要加裝太陽能電板，將會導致房價上漲，部分家庭難以負荷。

綜合媒體報導，美國加州建築標準委員會12日通過一項規定，自2020年起，所有新建獨立房屋或三層以下多戶型住宅都要加裝太陽能電板。委員會估計太陽能板30年可平均省下1.9萬美元（約58萬新台幣），建屋成本卻會因此上升8400美元，（約25萬新台幣），將有128萬戶無法負荷。

對此，建商及能源公司都在致力解決問題。太陽能發電裝置將會算入購屋者的房貸中，太陽能板將能為屋主每月35美金（約新台幣1千元）的電費；或是建商買下另外一塊地，作為太陽能發電場地，再經線路送到住家，但需要額外的措施；或業主從第三方承租太陽能板。讓房價維持可負擔範圍，仍是業者須考量的問題。

不過對加州的某些城市而言，太陽能強制令並不困擾，在過去3年，加州有16個地方政府通過了當地新建房屋的能源標準。從10年前開始，加州就希望能達住宅淨零（net-zero）能源的目標，委員會此次的決定，可說是朝著這目標向前了一步。

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