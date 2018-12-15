中東衝突再起？澳洲承認西耶路撒冷為以色列首都

2018-12-15 16:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）15日宣布，澳洲正式承認西耶路撒冷（West Jerusalem）為以色列首都，但在以色列與巴勒斯坦達成和平協議前，不會將大使館從特拉維夫遷至西耶路撒冷。

莫里森15日在雪梨的一場演說中，宣布改變澳洲數十年的中東政策，將承認西耶路撒冷－即以色列議會和若干政府機構所在地－為以國首都，並支持巴勒斯坦人定都東耶路撒冷（East Jerusalem）。

莫里森強調，將待以巴和平解決耶路撒冷的地位問題後，才會承認東耶撒冷為巴國首都；目前也不會將澳洲大使館搬遷至西耶路撒冷，僅會在當地設立國防及貿易辦公室，再物色適合的大使館位址。

事實上，莫里森10月時即宣布，對澳洲駐以大使館遷往耶路撒冷持開放態度。雖然以國方面表示歡迎，但被質疑意在拉攏猶太人選票，也遭受穆斯林為主的印尼、馬來西亞等國批評，阿拉伯國家更擔心會在中東挑起不必要的紛爭。

美國總統川普5月推翻美方70年的中立政策，將駐以大使館由特拉維夫遷往耶路撒冷，引發巴勒斯坦及阿拉伯世界的盟邦不滿。隨後，瓜地馬拉和巴拉圭也相繼宣布遷館，惟後者在新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）上任後，推翻這項決定。

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