今年訪日旅客 最快下週首破3000萬人次

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本國土交通相石井啟一14日公布，今年訪日外國觀光客最快可望在下週首次突破3000萬人次。
另外，日本於下月7日起將對出境旅客徵收一次1000圓（約合台幣275元）的「國際觀光旅客稅」，石井表示，考慮活用這筆稅收以增加訪日外國旅客的人數。
去年訪日外國觀光客為2896萬人次創下史上新高，今年人數繼續增加，1至10月人數已達2600萬人次，9月由於接連發生西日本雨災、關西風災和北海道地震等天然災害造成人數減少，但10月之後觀光人潮再次回流。
石井於今年內閣會議之後的記者會中表示，據觀光廳推算，進入12月之後旅日外國觀光客已超過2900萬人次，如果沒有任何重大變數，照此進度最快在本週內應可突破3000萬人次，為史上首次。
石井也表示，旅日外國旅客穩定成長，今年突破3000萬人次雖然令人欣慰，但這只是一個階段性成果，為了達成政府設定的「2020年突破4000萬人次」目標，將繼續推展更為積極的觀光政策。
-
京都的賞楓季節湧入眾多外國旅客，圖為今年11月中旬，通往銀閣寺的坡道，被遊客擠得水洩不通。（記者林翠儀攝）
-
京都地標「京都塔」與京都車站冬季的燈飾相輝映。（記者林翠儀攝）
-
大阪關西機場今年9月初受到颱風重創，遭到船舶撞壞的聯外橋梁正在趕工修復中。受到風災影響，9月訪日外國旅客一度減少。（記者林翠儀攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv