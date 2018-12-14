日學者奪諾貝爾獎激勵 政府科研經費擬多撥27.5億元

2018-12-14 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本免疫學家本庶佑（Tasuku Honjo）榮獲2018年諾貝爾生理醫學獎，為日本科學界注入1劑強心針，日本政府也決定響應本庶佑的建言，增加明年度科學研究補助經費，增幅超過100億日圓（約台幣27.5億）。

本庶佑與美國學者艾利森（James Allison）因發現「抑制免疫負調控因子的癌症療法」榮獲諾貝爾獎。有鑑於日本政府補助的研究經費申請不易，加上日本當局自2004年後，刪減給各國立大學的補助款高達1400億日圓（約台幣377億元），甫獲獎的本庶佑隨即宣布，要把諾貝爾獎金及其研發的癌症治療藥物「Opdivo」權利金，用於京都大學設立基金會，支持年輕學者繼續投入研究，並不斷呼籲政府增加科學研究經費。

根據《共同社》報導，日本2019年預算案內容顯示，科研費比2018年的原始預算多出86億日圓，2018年度第二次補充預算案也擬注入50億日圓。報導中提到，日本2012至2016年度的科研費呈現下滑或持平趨勢，甚至有兩度減額超過100億日圓，上一次增加超過100億日圓得追溯到2002年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/