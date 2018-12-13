騎士被撞後不是先報警 這個動作讓駕駛與網友看傻

2018-12-13 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名機車騎士5日發生車禍，當時的行車記錄器畫面在網路上瘋傳，原因是他在遭受汽車撞擊後，做的第1件事情並非報警，也不是與對方理論，而是默默走向路邊將手上的香菸繼續吸食完畢。

影音平台「LiveLeak」貼出的影片中能見，中國1名騎乘機車的男子5日中午12時許，行經交叉路口時被小轎車擋住視線，因此撞上拍攝影片的車輛，機車被壓在車底，他人則翻上擋風玻璃，待汽車煞車後恰巧雙腳落在地面，因此向前方踉蹌幾步，並無摔倒在地面上。

接下來的景象令網友們均感到傻眼，該名男子此時並非拿出手機報警，也沒有示意車主下車理論，而是站在路旁將手上的香菸繼續吸完，意料之外的行徑讓汽車駕駛愣在車上。

看見男子車禍後還能如此淡定，許多網友對此感到驚訝，紛紛留言指出「裝沒事這樣」、「逛街喔乾哈哈」、「哥抽的不是菸，是人生啊」、「人可以撞！車可以毀！菸不能掉啊！」、「沒事沒事免驚」、「駕駛人傻眼貓咪」、「車禍短短幾個秋啊，不抽不罷休」。

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