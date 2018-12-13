性侵犯受鞭刑5下就求饒 醫生檢查完繼續鞭！

2018-12-13 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕僅管不少人認為歷史悠久的「鞭刑」殘酷，違反人權，但目前還是有國家保留著。日前印尼當局公開對2名性侵犯處以鞭刑，其中一名犯人還被打到求饒，但當局只是叫醫生上前查看該犯人傷勢，隨後照樣完成刑罰。

根據《每日郵報》報導，昨天（12日）於印尼亞齊特區（Aceh）執行鞭刑，由於當地遵循伊斯蘭法律，至今仍保留這古老刑罰，該刑也可以說是當局罪重的極刑之一。被處刑的2人都是性侵犯，一名性侵自己的繼女，另名則是性侵鄰居家的小孩，此2人都被判處100下鞭笞及5年有期徒刑。

在被公開處刑的過程中，一名犯人從頭至尾都安靜的承受住100下鞭打，即使已經被打得皮開肉綻也不吭一聲；另外一名可就不一樣，才剛行刑5下鞭子便哭喊著自己痛到受不了，懇求停刑，當局也有暫停請醫生上前查看，但醫生看過以後判定受刑人還可以再承受剩下的95鞭，執法人員遂繼續行刑。

事後當地一名檢察官表示，如果當時醫生確診該刑犯無法繼續承受鞭打，當局也只會將鞭刑往後推延，不會因此替犯人減刑。僅管亞齊特區這樣的公開鞭刑受到外界不少人權組織抨擊，印尼總統佐科威（Joko Widodo）也曾表態希望終止這項刑罰，但當地不少穆斯林信徒支持鞭刑繼續存在。

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