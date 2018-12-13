梅伊徹底跛腳 英脫歐走向看這裡

2018-12-13 14:23

〔中央社〕英國首相梅伊今天驚險挺過保守黨內對她的不信任投票，但梅伊已了解黨內反彈大到她的黨魁可能無法當到下次大選的2022年；據透露，梅伊只求黨內讓她做到帶英國完成脫歐。

彭博（Bloomberg）報導，梅伊（Theresa May）以200票對117票贏得黨內對她發動的不信任投票，但因反對票超過1/3，使得正值帶領英國脫歐的梅伊，首相威信更形弱化。

據在場人士透露，梅伊在一場與黨內反對派的私人會面時表示，自己深切了解無法再帶領保守黨參與2022年大選，梅伊只求黨內能讓她做到帶英國完成脫歐。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）接受媒體訪問時說：「梅伊說內心裡很想再戰下一次選舉，但曉得她已不能，她為此情緒相當激動。」另一不願具名的內閣閣員表示，梅伊的開場白是必要妥協，以向反對派保證她不會戀棧。

彭博也整理英國政局及脫歐後續走向。

● 梅伊與歐盟達成的是什麼樣的脫歐協議

這是英國自二戰結束後最重要的國際協議，耗時17個月談成，協議規範英國明年3月29日起能有秩序地完成脫歐的條款，給英歐雙方21個月的過渡期適應。英歐還達成一份政治宣言，具體表明雙方願保持緊密的經貿連結。照此狀況，英國將離開歐盟單一市場、雙方民眾不再能自由流動，但脫歐前已移居的人可繼續居留。

● 英國議員們為何對協議跳腳

梅伊向歐盟保證在北愛與愛爾蘭的邊境不會重現實體邊界，這點最令英國國會跳腳，因為這意味英國的北愛仍留在歐盟，形同一國兩制。批評者指這項「邊境保障」措施（backstop）將讓歐盟規範永遠約束英國，梅伊背叛選民託付向歐盟屈服。

● 歐盟會否另給梅伊更佳的協議

梅伊本週將赴布魯塞爾尋求歐盟再對英國多一點讓步；歐盟領袖將於13-14日舉行峰會，聽梅伊的說法，但歐盟已明確表示，不打算重談協議。

● 接下來的局面

在推遲將脫歐協議於10日交付國會表決後，梅伊表示明年1月21日是交付表決的最後期限。這段期間，她可以宣布很多因應無協議脫歐的舉措嚇嚇議員，讓議員們回心轉意來支持她（投資人也在賭，可能在看到市場負面反應後，最終還是會讓協議過關）。

其他可能的劇本還包括：反對黨工黨發動全面改選但不確定能否獲勝、國會發起二次公投；到目前為止，國會裡想再推動公投者不多，但不排除未來情況有變。

● 無協議脫歐會怎樣

英國國會否決脫歐協議、使得明年3月29日出現無協議脫歐的機率仍在。若出現無協議脫歐，屆時跨國商務將一片混亂、市場恐凍結，對從食物到藥品、製造業零件等所有品項都不利。

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