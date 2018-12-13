觀眾傻眼！俄羅斯機器人動作詭異 竟然是由真人假扮

2018-12-13 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕太扯！俄羅斯國營電視台Russia-24，近日在採訪Proyektoria機器人青年論壇時，拍攝了安卓機器人鮑里斯（Boris）的跳舞過程，但有電視觀眾認為「它」的動作有些奇怪，仔細一看才發現鮑里斯在機械外表下竟然藏了一個男子，就像穿玩偶裝那樣來假扮機器人。

據《衛報》報導，電視播出後，有眼光敏銳的科技部落客覺得很可疑，因為完全看不到鮑里斯的外部傳感器，而且「它」在跳舞時做出許多不重要的動作。後來又有人指出，其實在機器人裡面藏了一個人，從縫隙中能看到他露出來的脖子。

原來，鮑里斯其實是Show Robots公司所製造「Alyosha the Robot」套裝，整套要價3000英鎊（約新台幣11.6萬元），可以讓人穿上去假裝自己是機器人。

Proyektoria機器人青年論壇對此澄清，他們從來沒有說這個機器人是真的。不過，在Russia-24的鏡頭呈現下，顯示出俄羅斯國營電視台把「它」當成真的機器人來報導。

相關影片請見：

На молодежном форуме в Ярославле чувака нарядили в «робота Бориса». Танцевать его уже научили.



Вот это прорыв. Вот это я понимаю.. pic.twitter.com/mIo07Wvmjp — Советский! （@Soviet_flag） 2018年12月12日

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