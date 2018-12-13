間諜活動頻繁 美國安官員稱中國是「頭號威脅」

2018-12-13 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院司法委員會今日舉行一場有關中國間諜活動的聽證會，多名出席聽證會的美國國安官員警告，中國政府持續地對美國進行間諜活動，是美國經濟和國家安全的「頭號威脅」，中國對美國構成的長期威脅甚至比俄羅斯更大。

綜合外媒報導，美國聯邦調查局反情報部門助理局長普利斯塔（Bill Priestap）在聽證會上指出，中國共產黨控制中國的宗教自由、言論自由、商業自由等，「支配著中國人民生活的方方面面」，中國當局更透過各種間諜活動，想在各方面取代美國，成為全球的領先者。他警告：「這是我們國家目前面臨的最嚴重的反間諜威脅」。

美國司法部助理部長戴莫斯（John Demers）則指出，中國的對美間諜活動劇本很簡單，就是「掠奪、複製和取代」，戴莫斯說：「掠奪美國公司的知識產權，複製美國公司的技術，然後在中國市場和全球市場上取代美國公司」。

多名出席聽證會的美國國安官員表示，無論華為孟晚舟被捕事件和美中貿易談判的結果如何，來自中國的威脅只會繼續增長。普利斯塔認為，美國需要對中國採取更廣泛的回應，「懸而未決的不僅僅是美國的未來，也是世界的未來」。

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