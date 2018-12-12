中國攝影師盧廣「被失蹤」1個多月 妻證實遭新疆警方逮捕

2018-12-12 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名的自由攝影師盧廣，他以用鏡頭揭露中國環境污染問題著稱，但他在今年11月初即與家屬失聯，外界懷疑盧廣「被失蹤」；盧廣妻子徐小莉12月11日在推特發文說，盧廣家屬已被中國當局通知，證實遭中國警方逮捕。

徐小莉在推特發文指出，近日家屬接到中國喀什警方電話通知，確認盧廣正式被喀什地區公安局逮捕；她說，現在家屬已經委託律師與辦案機關接洽，但提出會見盧廣的要求未獲准許，也沒有拿到任何正式的書面手續；而警方目前也沒有透露更多消息。

徐小莉也說，當初邀請盧廣到當地的朋友，後來也一同被國保（國內安全保衛警察）帶走，目前也沒有更進一步的消息；根據《美國之音》的報導指出，據信有多達100萬名，大多是維吾爾族的穆斯林，遭中國當局未經審判就被關押在在新疆的再教育營，其中被關押的還包括部分記者與其家屬。

諷刺的是，中國外交部長王毅才在12月11日一場活動中說，「對於任何肆意侵害中國公民正當權益的霸凌行徑，中方絕不會坐視不管，將全力維護中國公民的合法權利，還世間一份公道和正義。」

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