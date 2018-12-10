面子大！印度首富包機嫁女 婚前派對邀到希拉蕊、碧昂絲

2018-12-10 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度首富翁安巴尼（Mukesh Ambani）的27歲掌上明珠伊莎（Isha Ambani）近日將出嫁，與製藥業億萬富翁皮拉馬爾（Ajay Piramal）的33歲兒子阿南德（Anand Piramal）結婚，不過光是婚前派對就已經是「大卡司」，竟然請到美國前國務卿希拉蕊和西洋樂壇天后碧昂絲到場祝賀。

綜合外媒報導，這場豪奢婚禮12日將於賈斯坦邦（Rajasthan）烏代浦（Udaipur）舉行，屆時主辦方將出動數十架私人飛機載客，而這場盛宴也成功吸引印度各家媒體緊密關注。

但還不用等到婚禮當天，昨（9）日婚前派對上鎂光燈就不停閃爍，除上述兩位重量級嘉賓外，還有《赫芬頓郵報》（Huffington Post）創辦人赫芬頓（Arianna Huffington）及印度「板球之神」薩辛（Sachin Tendulkar）。而碧昂絲當天不僅為新人獻唱，也在社群媒體「Instagram」分享一張身穿鑲嵌珠寶的印度服飾和配戴精美首飾的照片。

據媒體估計，這幾場活動的開銷、嘉賓的住宿和交通費用，皆由安巴尼家族買單，光是婚前派對恐怕至少要花費5億盧比（約新台幣2.2億元）。

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