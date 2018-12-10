面子大！印度首富包機嫁女 婚前派對邀到希拉蕊、碧昂絲

印度首富翁安巴尼的27歲女兒伊莎，近日將與億萬富翁皮拉馬爾的33歲兒子阿南德結婚，不過婚禮還沒到，婚前派對就請到美國前國務卿希喇蕊和西洋樂壇天后碧昂絲到場祝賀。（路透）

印度首富翁安巴尼的27歲女兒伊莎，近日將與億萬富翁皮拉馬爾的33歲兒子阿南德結婚，不過婚禮還沒到，婚前派對就請到美國前國務卿希喇蕊和西洋樂壇天后碧昂絲到場祝賀。（路透）

2018-12-10 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度首富翁安巴尼（Mukesh Ambani）的27歲掌上明珠伊莎（Isha Ambani）近日將出嫁，與製藥業億萬富翁皮拉馬爾（Ajay Piramal）的33歲兒子阿南德（Anand Piramal）結婚，不過光是婚前派對就已經是「大卡司」，竟然請到美國前國務卿希拉蕊和西洋樂壇天后碧昂絲到場祝賀。

綜合外媒報導，這場豪奢婚禮12日將於賈斯坦邦（Rajasthan）烏代浦（Udaipur）舉行，屆時主辦方將出動數十架私人飛機載客，而這場盛宴也成功吸引印度各家媒體緊密關注。

但還不用等到婚禮當天，昨（9）日婚前派對上鎂光燈就不停閃爍，除上述兩位重量級嘉賓外，還有《赫芬頓郵報》（Huffington Post）創辦人赫芬頓（Arianna Huffington）及印度「板球之神」薩辛（Sachin Tendulkar）。而碧昂絲當天不僅為新人獻唱，也在社群媒體「Instagram」分享一張身穿鑲嵌珠寶的印度服飾和配戴精美首飾的照片。

據媒體估計，這幾場活動的開銷、嘉賓的住宿和交通費用，皆由安巴尼家族買單，光是婚前派對恐怕至少要花費5億盧比（約新台幣2.2億元）。

  • 碧昂絲昨日受邀出席伊莎的婚前派對，並到場獻唱，網路上分享這張照片，身穿鑲嵌珠寶的印度服飾。（翻攝自碧昂絲IG）

    碧昂絲昨日受邀出席伊莎的婚前派對，並到場獻唱，網路上分享這張照片，身穿鑲嵌珠寶的印度服飾。（翻攝自碧昂絲IG）

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