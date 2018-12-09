英國正妹背包客 獨遊紐西蘭慘遭殺害棄屍

英國22歲女孩米蘭（Grace Millane）大學剛畢業，獨自一人到紐西蘭旅行，孰料卻遭人殺害棄屍。（圖擷自Lucie Blackman Trust臉書）

2018-12-09 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕獨自一人旅行真的要小心！英國22歲女孩米蘭（Grace Millane），今年9月從林肯大學畢業後，到南美洲跟團旅行6個星期，接著又到紐西蘭展開2個星期的自助旅行，孰料卻遭人殺害棄屍，遺體於今天（9日）被發現，目前嫌犯已被逮捕。

據《BBC》報導，米蘭最後的身影出現在12月1日晚間，從此人間蒸發，爸爸大衛（David）急得趕到紐西蘭奧克蘭，於前天（7日）的新聞發布會上淚流滿面，回憶女兒失蹤前總是會傳旅遊照片和冒險經歷給家人知道。

警方調閱了監視器影像並勘驗了飯店房間，於昨天（8日）透露米蘭應該已經死了，隨即拘留1日晚上和米蘭待在一起的26歲男子。

得知從失蹤案轉成謀殺拋屍案後，米蘭家屬當場崩潰，警方則旋即展開了搜索遺體的行動，最後在奧克蘭郊外道路旁發現了一具屍體，已初步確認是米蘭。

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