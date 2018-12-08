捷克情報機構：5年內揭發數十名中俄間諜

捷克情報機構指出，中國和俄羅斯間諜正加強對捷克的滲透。（路透檔案照）

2018-12-08 16:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕捷克情報機構「安全情報服務（BIS）」7日指出，過去5年內在境內發現大批俄羅斯和中國特務，他們擁有豐沛資源，在外交名義掩飾下展開行動，警告當局須留意，然而，親俄、親中的總統齊曼（Milos Zeman）怒斥這項報告「胡扯」。

美聯社及德新社報導，BIS日前提出年度報告，警告俄羅斯和中國間諜對捷克和其他歐盟和北約國家帶來威脅。首長考迪爾卡（Michal Koudelka）更表示，BIS已搗毀俄國情報機構在捷克境內的間諜行動，5年來更已阻止數十名俄國及中國特務的情蒐行動。

報告指出，俄國特務利用布拉格的俄國大使館做為掩護，捷克外交部2016年網路攻擊的元凶，即指向「俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）」。此外，中國特務則擁有「幾乎無窮無盡」的資金支援，以大肆收買情報及資源，且兩國人員過去一年的滲透行動益發變本加厲。

然而，親俄、親中的總統齊曼6日對此猛烈抨擊，指BIS的報告全然「胡言亂語」，並斥責BIS探員是「騙子」，從未表明任何俄國或中國間諜的身分，齊曼批評，BIS將權力「政治化」，其報告欠缺中俄間諜活動的實質證據。

不過，有「捷克川普」之稱的總理巴比斯（Andrej Babis）則不認同齊曼，表明對BIS的報告無不滿。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/