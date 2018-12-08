狼性！若美軍艦再闖南海 他在研討會上嗆「直接撞沉」

美驅逐艦狄卡特號（見圖）先前航行南海時，遭中國解放軍艦「蘭州號」緊貼，險些造成兩艦碰撞。（美聯社）

2018-12-08 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國為主張海上自由航行權，近來頻頻派遣軍艦穿梭南海，挑戰中國底線，先前更發生兩軍軍艦差點撞上的插曲。中國海洋安全與合作研究院院長戴旭在一場研討會中嗆聲，若美國再闖入中國領海，應直接撞沉。

中國官媒《環球時報》年會今日在北京舉行，主題為「中美博弈與世界變局」。當談論到台灣、南海局勢時，戴旭表示，美國宣揚的自由航行是對中國的挑釁與主權干涉，中國從沒有影響美國在國際海域航行的自由，但在中國領海是不可行的。

戴旭說，令他不解的是，為何中國在攔截美軍軍艦時，有許多人感到害怕？強調若美國軍艦再度非法闖入中國領海，解放軍應該派出兩艘軍艦，一艘負責攔截，一艘直接將對方撞沉，「在我們的領海，不允許美國軍艦橫行。」

戴旭認為，台灣與南海情勢在明年會更加緊張，經濟固然是發展大局，但要是台海形勢緊張，反而會加速統一，送到面前的機會沒有理由不要，稱中國沒有什麼好怕的，只須做好準備，靜觀其變，待機遇出現便主動拿下。

美國驅逐艦狄卡特號9月30日航行在南海海域，遭中國解放軍艦「蘭州號」緊貼，差點造成兩艦碰撞。

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